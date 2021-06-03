日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子公主，與國際基督教大學同窗小室圭4年前訂婚，卻因小室圭母親與前未婚夫鬧金錢糾紛、傳裝病等不祥事件頻傳，而小室圭過去進皇宮見真子公主指定要皇室出車接送等事件，給人行為高調印象，當地媒體暗指小室圭家提婚背後動機不純，加上真子公主婚事估算需花1.5億日圓（約台幣3900萬元），民眾普遍對婚事觀感不佳。

小室圭赴美紐約福坦莫大學法學院研究所攻讀文憑，5月23日文憑到手卻未出席畢業典禮，周刊爆他人緣不佳、沒啥朋友。近日又傳小室因母債避返日，也傳他可能與真子公主在美辦婚禮，若實現則成為日皇室破天荒「國外嫁公主」。

此外，真子公主婚事陰霾拖累妹妹佳子公主，佳子公主擁有美貌、頗具人氣，還曾出過呈現她宮內與校園生活的寫真集，卻被真子公主擺不平的婚事牽累人氣，世間目光漸漸轉回德仁天皇女兒愛子公主身上。

愛子公主幼時害羞、少見笑容，中學後積極參與社團活動而逐漸開朗，在校人緣佳，近年出席皇室活動時逐漸親切大方，今年12月她將滿20歲，疫亂下欣然接受父皇取消製作專屬皇冠傳統建議，成為日本皇室150年來唯一無冠公主，並省下至少3000萬日圓（約台幣780萬元）費用，深獲民心。

一直頻繁被討論的「愛子是否可繼承女皇」皇位繼承問題在各種調查中，民眾期望愛子公主繼承皇位的呼聲越來越高，認為愛子公主具備成為天皇的資質。母親雅子皇后也走出環境適應不良與沒生男孩心理壓力的陰霾，努力從事原本擅長的外交活動，深獲民眾支持。

(中時 )