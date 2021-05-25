想不到連人體模特兒都難逃色劫！本月13日下午3時許，全台第一次大停電，民眾驚慌失措之際，高雄市瑞豐夜市竟出現一位不明男子，對當地居民稱作「二公主」的人體模特兒上下其手，不僅「性侵」得逞，還在其身上留下體液，警方調查後發現，該男並非初犯，近2年來5度鎖定「二公主」，人與麻豆的連結讓店家不堪其擾，但還是決定不提出告訴，員警因此口頭告誡當事人勿再犯。

根據警方表示，13日下午3時許，全台大停電之際，瑞豐夜市許姓管理人赫然透過監視器發現，一名30歲的楊姓男子在夜市內徘徊，並破壞夜市第12排服飾攤商人稱「二公主」的人偶，因此趕緊報警處理，而楊男當下聽到攤位外出現聲響也趕緊逃離。

所幸警方到場後，很快在夜市走道尋獲楊男下落，於是打電話詢問服飾店39歲徐姓女老闆是否開告，雖然徐老闆深知楊姓又「犯案」被當場查獲，2年來5度對「二公主」心懷不軌，不僅在其身上數度噴灑不明液體，或是將二公主深夜「帶出場」，對於犯嫌行為感到噁心又憤怒，但仍然暫不提出告訴，因此員警以口頭方式，告誡當事人勿再犯行。

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(中時新聞網)