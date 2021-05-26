屏東縣26日公布新增2例本土確診者及1例連江縣確診者來屏足跡，其中2例本土個案是先前確診者案號4266的女兒及孫子，使得親友群聚感染再添2例；屏東縣本土病例累計迄今23例，縣府疫調追溯感染源或接觸者幾乎都與萬華活動史有關，返回南部後與親友群聚而形成防疫破口，屏東縣長潘孟安語重心長拜託，這段期間如非必要請民眾盡量減少移動。

4266有臺北市萬華區活動史，5月14日返回屏東兒子家，23日確診，當時衛生局匡列家人親友6人採檢及居家隔離，其中2人於25日確診，分別是46歲的女兒案號5886、17歲的孫子案號5887。

衛生局疫調2人足跡，包括屏東市建國市場、屏東中學公車站牌、里港鄉中山路夜市、九如鄉九里路夜市及九龍路夜市、屏東市7-11廣豐門市等處均已消毒，二案共匡列6人採檢及隔離。

另一起案號5774是在連江縣工作的27歲女子，5月22日抵屏東佳冬居住，5月24日因嗅覺異常就醫，經醫師評估採檢，25日確診；衛生局疫調足跡，女子曾至佳冬鄉全聯玉光店、佳冬石光見市場等處均已消毒，匡列6人檢疫及隔離，感染源仍在調查中。

衛生局並補行報告24日確診案號5463足跡，5月11日及12日間有萬華活動史，期間曾與臺北市確診者案號3258接觸，後返回東港住處，曾至東港農會超市、萬巒鄉探視母親(確診案號5465)，相關足跡及場所均已消毒，匡列密切接觸者25人，安排採檢後並居家隔離。

疫調發現，目前屏東本土病例溯源幾乎都與接觸者有萬華活動史有關，他們在返回屏東後才發病確診，連帶使得接觸的親友也受到感染，成為防疫破口。

潘孟安表示，全國疫情升級三級警戒以來，不移動是現階段圍堵疫情最好的方法，雖然可能有段時間沒辦法見面，但大家還是可以透過電話或視訊連繫感情，並希望這段期間民眾盡量減少不必要的移動，少群聚、勤洗手。而「防疫在家不鬱卒，千萬不要悶在心裡」，縣府也提供心理諮商電話，讓民眾紓壓。

(中時 )