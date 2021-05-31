一名女子May（化名）與數名同事一起到北市信義區某夜店歡聚，女子不勝酒力醉倒，男同事Ken（化名）將她帶到附近的飯店開房，並乘機強逼May口交得逞。Ken完事後，還將鑰匙交給另名同事的弟弟Young（化名），Young見有機可乘，也對May性侵得逞。一審將Ken判刑3年4月、Young判刑1年8月並緩刑5年。Ken不服上訴二審，遭高院駁回上訴，維持原判。全案仍可上訴。

根據判決，May與Ken是同事，2018年6月某日，兩人與數名同事及某位女同事的弟弟Young，一同前往信義區某夜店。凌晨2時許，May醉倒酒店，Ken便帶她到附近某旅館投宿，一進房門後，Ken竟色心大起，逼迫因酒醉難以反抗的May為他口交得逞，之後又回到夜店，假裝什麼事都沒發生。繼續與其他人同歡。

席間Young提到當天沒地方住，Ken便帶他一起回到旅館，將房門鑰匙交給Young後離去。Young進房後，見到躺在床上昏睡的May，竟然也色慾薰心，對她性侵得逞。May第二天早上酒醒後，崩潰報警。

一審時，Ken一開始否認犯行，之後又承諾以40萬元和解，但之後並未給付；而Young則坦承犯行並與May達成和解，May也表示願意原諒他。一審依乘機性交罪，判Ken有期徒刑3年4月、Young則是1年8月，並宣告緩刑5年。

Ken不服上訴二審，高院認為，Ken為滿足一己之欲，不顧與May間之同事關係而犯罪，並無情輕法重、足以引起一般同情之情形，自無刑法「情堪憫恕」規定之適用；且Ken直到上訴後才給付賠償，且未獲May諒解，認定上訴無理由駁回，維持3年4月的刑期。仍可上訴。

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(中時新聞網)