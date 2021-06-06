新北市三重區日前發生一件歹徒欲侵門踏戶找屋主算帳，卻反遭屋主反鎖屋內報警逮人之案件，45歲之李男與43歲之林男，兩人因感情問題於網路上互嗆，李男遂於6月1日晚間帶著42歲的鄭女及51歲之鍾男，前往林男位於三重區之租屋處準備「拚輸贏」，未料3人衝進屋內沒找到人，卻遭林男反鎖屋內並報警逮人，3人彷如中了「空城計」般，遭警方「甕中抓鱉」。

三重分局警方是在6月1日18時許，接獲林男報案稱有人欲帶槍到他家尋仇，警方獲報趕抵現場，林男從大樓安全梯跑出告知警方，說3名犯嫌已遭他反鎖屋內。

警方隨即在林男同意下拿鑰匙開門，不費吹灰之力就將3名「受困」歹徒逮捕，並在3人身上查獲非他命殘渣袋及吸食器，另警方亦查出李姓主嫌還是名毒品通緝犯，3人欲找人輸贏蔚成卻遭反鎖逮捕。全案訊後即依違反刑法侵入住宅、毒品危害防制條例及毒品通緝等罪嫌，將3嫌移請新北地檢署偵辦。

(中時 )