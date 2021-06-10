市府聯合稽查小組將養生館水錶和電錶拔除，對養生館斷水斷電，展現防疫決心。（石秀華攝）

市府衛生局人員告知養生館屋主斷水斷電的措施。（石秀華攝）

市府衛生局人員對高市違規營業的養生館張貼衛福部處分公告。（石秀華攝）

國內疫情三級警戒，政府宣布八大及休閒娛樂場所應停止營業，但仍有不少色情業者為求生計「假關門真營業」，高市新興區一家養生館，2天前被警方查獲男客和女服務生從事性交易，市府聯合小組今對養生館執行「斷水斷電」強烈措施，斬斷色情業在疫情期間「人與人的連結」。

新興分局警方6月8日晚間8時50分許，持搜索票直搗林森二路一家養生館，當場在三樓包廂內查獲越南籍的潘姓女服務（49歲）和彭姓男客（53歲）正從事性交易；媒介色情的養生館黃姓負責人（47歲）和黃姓友人（75歲）、阮姓女友人（40歲）則在一樓大廳飲酒。

警方在現場查扣保險套、潤滑油、暗門電子磁扣、監視錄影器及鏡頭、營業所得新台幤2200元等證物，證明養生館違規偷營業，除依妨害風化罪及違反社會秩序維護法移送外，違規營業部分，另函報衛生局、工務局及經發局等單位裁處。

高市府聯合稽查小組展現防疫決心，今天上午由工務局、經發局、衛生局會同轄區新興分局警方對養生館執行斷水斷電措施；養生館田姓屋主喊冤，不知道養生館有做色情，田男說，他們大門都關起來，根本不知他們偷偷在裡面營業，但稽查小組未採信其說詞，採取斷水電措施並在養生館柱子貼上「衛服部處分公告」。

該家養生館已是新興分局在疫情期間，因違規營業遭斷水斷電第3家八大業者，新興分局分局長戴台捷表示，疫情警戒拉長，為避免北部色情從業人員南竄，警方會持續加強旅宿業、養生會館等場所稽查，並向上溯源查緝相關色情工作室及其他應召站從業人員，若發現任何違規營業，絕對給予最重裁處，避免形成防疫破口。

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(中時 )