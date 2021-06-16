因應疫情影響，經濟部推出紓困4.0方案，「以公司行號為投保單位員工數」作為補貼計算標準，但許多微型企業連負責人在內員工數未超過5人，員工多投保職業工會，因此無法請領4萬元補助，店家哭訴「已經快要活不下去」，呼籲政府放寬補助認定，並給予商家電費減免。

此波疫情衝擊各行各業，經濟部推出紓困方案協助業者度過難關，針對今年5至7月任一個月營收，較前年同月或今年3至4月月平均減少5成以上」，提供營利事業一次性補貼，補貼金額計算方式為「本國全職員工數乘以4萬元」。另商業司指出：員工數計算方式，負責人列為員工一人；經濟部網站亦載明：「企業沒有幫員工投勞保、就保或勞退，而是各自於職業工會投保者，無法列入員額計算。」

不過，中南部許多小型商家，其組成常常是以家庭成員為核心，再另外聘請少數員工，老闆加員工未超過5人的水電行、機車行、保養廠、小吃店等比比皆是，卻受限經濟部紓困方案規定，無法領到4萬元補助，民進黨立委鍾佳濱、林宜瑾、何欣純、王美惠今舉行線上記者會，爭取紓困條件放寬，並邀請眼鏡行業者蔡次朗線上發表困境。

「快要活不下去」，蔡次郎淚訴，政府今年紓困雖然增加勞保投保薪資超過2萬4000元，可領到1萬元補助，但現在每天不到三個客人，生意掉了超過7成，卻領不到經濟部補貼正職員工數乘以4萬元的補助，非常不公平，希望政府可以放寬補助認定，讓店家可以度過疫情難關。

對此，經濟部商業司副司長劉雅娟表示，此個案經營眼鏡行有稅籍資料，負責人本身也算員工一人，可以把已領取勞保的1萬元補助退還，改申請商業紓困，就能申請勞工薪資補貼4萬元。

鍾佳濱主張，當公司行號負責人加員工未超過5人時，經濟部應將「非以公司行號為投保單位之員工數」列入人事經營必要成本計算，成為補貼4萬萬元計算基準。而在申請補助時商家應備齊：員工實際從業之證明、員工已投保任一職業保險（表示具工作能力）、員工不得重複請領經濟部或其他政府機關之紓困個人補貼、員工意願聲明書、員工身份證字號。

商業司表示，委員建議部長王美花很重視，並交代盡快審慎評估，會盡快做評估對外說明作法，持續滾動式檢討紓困方案，希望能幫助需要紓困的公司行號。