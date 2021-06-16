Sony 今(16)日正式在台發表最新日本製超高畫質顯示器BRAVIA XR系列，搭載最新科技，全系列採用獨家研發的「認知智慧處理器XR」，超越傳統人工智慧（AI）技術，可仿照大腦般高效運作，即時分析與處理影像並強化音效表現，還原貼近感官知覺的逼真影音體驗；全新發表系列包括旗艦級MASTER Series 8K HDR 液晶Z9J以及4K HDR OLED A90J，加上高階4K HDR 液晶X95J、X90J與OLED A80J等系列，將傳遞視聽新感動！

電視的畫質表現的重要關鍵來自高效的影像處理器， Sony結合多年研發技術與影業及製作事業資源，全新推出大幅進化的「認知智慧處理器XR」，超越傳統僅能單獨分析訊號資料的AI人工智慧技術，以符合眼睛、耳朵感知的方式，模擬人類大腦思考與回應的高效運作，可即時交叉分析畫面上數十萬種的組成元素並同步加以優化，帶來整體和諧逼真的影像。

為了傳遞最接近真實的生動畫質，認知智慧處理器XR將螢幕細分成上百個區域，以更加有效地識別個別物件資訊，再透過同時交叉分析對比、色彩、焦點以及清晰度等多種關鍵元素，使其相輔相成地呈現最佳和諧影像、傳遞彷彿親眼所見的出色畫質；而其中針對視覺焦點的部分，則模擬了人眼觀看影像會特別注視主角的方式，透過處理器偵測畫面中的主要焦點，並加以強化主體的細節與紋理，呈現栩栩如生的自然深度感。

「認知智慧處理器XR」具備可同時處理畫質與音質的強大效能，兼顧逼真的影像質感以及影院級的立體環繞聲場，完美釋放最佳視聽表現：

一、XR Picture

全新XR處理器具備關鍵技術，可針對影像組成的色彩、解析、對比以及動態清晰元素高效處理：包括可強色調與飽和的「XR原色顯示PRO (XR Triluminos PRO)」、能針對不同影像來源加以提升並改善解析度至8K或4K畫質的「XR 8K/4K升頻(XR Upscaling)」、可保持高速影像清晰流暢的「XR極瞬明銳 (XR Motion Clarity)」，以及能分別對應OLED及LED面板，發揮最佳明暗對比表現的「XR對比增強 (XR Contrast)」，全方位地優化各種影片內容，呈現更好的畫質。

二、XR Sound

為了更加符合人類聆聽的感知體驗，BRAIVA XR系列採用先進的XR Sound Position 技術，改善傳統揚聲器設置於螢幕下方的放送效果，可精準定位聲音來源，在螢幕對應的位置播放，營造更立體的聆聽效果。OLED 顯示器結合獨家平面聲場技術進階版，可透過面板振動發聲，傳遞音畫合一的置同步音效；而針對LED顯示器開發的多音域環繞聲場技術，運用獨特高音揚聲器能確保高頻音效與畫面相符的位置發出，傳遞聲歷其境的聽覺饗宴。此外，透過XR Surround技術不僅能從左右兩側、還可從垂直方向模擬環繞音效，即使家裡沒有配置吸頂或向上揚聲器，也能升級5.1.2聲道，升級的3D 環繞臨場聽感！

Sony BRAVIA XR系列支援最新Goolge TV，全新介面更貼近使用者觀看習慣；擁有目前智慧電視系統中最豐富的應用程式資源，支援中文語音搜尋，只要開口就能快速查找喜愛的影音內容。（Sony提供／黃慧雯台北傳真）

最新BRAVIA XR系列皆搭載Google TV 系統，全新介面能以更貼近使用者觀看習慣與喜好的方式呈現內容；Goolge TV擁有目前智慧電視系統中最豐富的應用程式資源，並支援包含中文的語音搜尋功能。BRAVIA XR全系列亦支援Chromecast 和Airplay 2 功能，能將行動裝置上的內容分享投放至BRAVIA大螢幕上；全新遙控器更配備獨家快捷鍵，一鍵就可馬上開啟螢幕、進入喜愛的線上影音平台！

BRAVIA XR全系列支援HDMI 2.1規格，可提供4K 120P高幀率的影像，並且只要一連接遊戲器，BRAVIA就會自動辨識切換至遊戲模式，提供反應時間更快的低輸入延遲表現；而透過BRAVIA XR的認知智慧影像處理技術，搭配精準細膩的控光，能大幅提升透過大螢幕享受遊戲的沉浸體驗；再加上影音合一的立體音場定位與環繞效果，增加整體臨場感。

全新BRAVIA XR 系列具備獨家智慧環境聲光感測技術，可偵測不同觀看環境狀況，並調整最佳化的畫面與音效；此外還能透過遙控器麥克風在最常使用觀看座位啟動偵測，精準強化更客製化的優異聆聽享受！MASTER series大師旗艦系列Z9J及A90J機種更內建光源和色彩感應器，具有自動白平衡技術，可依照空間光源的色調變化調整畫面的亮度與色彩至最佳設定，確保每分每秒都呈現優異的觀賞體驗。

以忠實再現原創為目標的BRAVIA MASTER series大師旗艦系列，今年也推出了以品牌最高標準打造的BRAVIA XR 8K HDR液晶顯示器Z9J系列，以及4K HDR OLED顯示器 A90J系列；Z9J系列採用全陣列LED 背光的精準控光、專屬8K畫質升頻技術，以及X-Wide Angel極致超廣角技術，即使從側邊視角觀賞，也能感受彷彿親眼所見的極致生動影像；搭配獨特多音域環繞聲場技術，及內建高音揚聲器的可震動邊框，傳遞符合影像的音效，實現更加震撼的視聽臨場感！而A90J系列亦透過認知智慧處理器XR及XR OLED 對比增強Pro發揮OLED 面板最高效能，呈現純粹深黑以及BRAVIA史上最亮的OLED 畫面，帶來深邃自然的對比與色調，重新定義頂尖OLED影像！

為了推薦BRAVIA擁有再創里程碑技術的XR系列上市，特別邀請了金馬影后桂綸鎂擔任代言人，以實力與質感兼具的優質形象，詮釋BRAVIA XR 系列完美結合科技與感動的獨家魅力。Sony 全新BRAVIA XR全系列於即日起陸續在台上市，建議售價及重點規格請參考下方表格，更多詳細產品訊息請洽全台 Sony直營通路，Sony Store台北遠百信義直營店、Sony Store台北101直營店、Sony Store台北復興直營店、Sony Store台中直營店、Sony Store高雄直營店、Sony 官方購物網站、以及Sony客服中心(電話:4499111) 及各大消費性電子產品通路。