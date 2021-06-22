工研院「AI立體式智慧倉儲系統」因應地狹人稠的空間限制，發展出垂直式的AI智慧倉儲，導入Yahoo奇摩在台首座的AI自動化物流中心。（Yahoo奇摩提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院長期運用經濟部科技專案投入物流資訊化研發超過20年，研發出全台首座「AI立體式智慧倉儲系統」，可減少8成以上人力，AI倉儲在疫情期間更能零接觸，避免感染風險，今年獲得擁有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）金牌獎。

工研院服務系統科技中心總監陳慧娟表示，電商訂單特色為少量多樣，如何在有限空間儲放上百萬件大小、重量不一的商品，且要兼顧倉庫成本，都是很大考驗，遇上購物促銷，上百萬件海量訂單湧入時，更面臨物流速度、空間與人力成本等挑戰。

為改善廠商痛點，由工研院整合系統串接AI軟體技術，新竹物流負責倉庫營運控管，漢錸科技建置自動化設備，讓這套MIT的「AI立體式智慧倉儲系統」問世，2019年為Yahoo奇摩購物中心打造全台首座AI立體化物流中心也正式啟用。

在8000坪大的物流中心，數10台高速穿梭車，來來回回依照指令找到相應貨架，隨著機械升降平台上下移動，箱子在輸送帶移動到指定地點，比以往精簡80％的人力，進出貨準確度從75％提升至90％。

陳慧娟說，在消費者下單後，系統會分析商品類型與數量，自動規畫最佳揀貨路徑，將儲放商品的物流箱帶往揀貨區，電子輔助揀貨系統再以光束與數字，導引揀貨人員挑出訂單的商品放入揀貨籃。

陳慧娟指此系統有減少人力出貨快、立體式貨架儲量密度高及透過AI精準完成作業等三大功能，未來將引入機械手臂，持續優化技術品 質效，打造台灣智慧物流產業的國際優勢。

新竹物流總經理李正義表示，導入AI立體式智慧倉儲系統後，倉儲運作流程從進貨到出貨，人力需求的確大幅減少，系統更會自動判斷商品熱銷程度或相關性，快速反應至適當儲位，大幅縮減倉儲移動距離與揀貨等待時間。