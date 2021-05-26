今天台灣新增636例（本土303、境外2、校正回歸331例）、11例死亡，連續11日破百總計超過6000，第三級防疫確定延至6月14號。台灣民眾人心惶惶、人人自危。然而，看在即將離去的美國官員眼裡卻是防疫表現出色，所以仍不急迫需要美國提供疫苗，言下之意就是要台灣人民自生自滅、自求多福，美國依然愛莫能助。

美國在台協會處長酈英傑今天在線上離任記者會回覆媒體詢問，台灣是否有機會獲得美國疫苗？酈英傑說，台灣在防疫出色的表現讓全世界印象深刻，尤其運用「台灣模式」有效控制疫情，「我有信心台灣這次能再次控制疫情。」其實早在4月21日美國已有先見之明，提升台灣旅遊警戒，理由與「新冠肺炎相關旅行限制」有關，警告美國民眾赴台旅遊要「三思而後行」，美國政府發佈這般警示，應該是已經提前收到風聲了，兩相對照酈英傑的發言聽起來就像睜眼說瞎話，明褒暗貶，吃台灣豆腐。

當然也可以理解酈英傑人之將去，其言也善。但台灣人民面對疫情肆虐，醫療量能嚴重不足，哀鴻遍野揮之不去的恐懼感，處於生死存亡關頭的無助，反觀蔡政府六神無主、束手無策、徹底失靈、完全失能的「台灣模式」，著實令人不敢恭維，心理落差甚巨。

當大陸國台辦、台盟、上海復星醫藥與江蘇省爭先恐後，都表達願意提供輝瑞BNT和大陸疫苗給台灣，上海市醫藥衛生發展基金會甚至表態可以直接捐贈，台灣陸委會又是一句「統戰分化」全盤否定掉了，陳時中也從不直球對接，總是顧左右而言他，從頭到尾，台灣能買到的疫苗，9成是透過WHO，所以只能枯等歐美用剩的，這一年多陳時中除了開記者會、擔綱演唱會特別嘉賓、逛夜市、大啖小吃，究竟出台什麼福國利民的政策？

現在美國擺明就是不賣你，大陸白送你又不要，無怪乎國台辦直指，面對台灣疫情蔓延，蔡政府充斥詭辯與欺瞞語言，只要清楚說一句對獲WHO認可的大陸疫苗，到底要或不要？不需東扯西扯一堆有的沒的，並呼籲民進黨停止玩弄政治把戲。

台灣地方縣市首長除了綠色執政之外，多半急如熱鍋上的螞蟻，為民請命高聲疾呼給我疫苗其餘免談，南投縣長林明溱指出，開打疫苗迄今，南投縣施打疫苗的人只有千分之3，打算動用第二預備金，籌措2000萬元向上海復星製藥採購30萬劑BNT疫苗，讓縣民打完第1劑，就可以防範感染。彰化縣長王惠美也說，彰化已是疫情熱區，卻僅有不到2千劑疫苗，如果蔡政府在疫苗取得、分配上力不從心，希望可以授權地方自行採購。

雖然人命關天疫苗優先，但蔡政府還是緊咬打死不放，就算被看破手腳還是拉不下臉，國外疫苗還要等到8月才能大量到貨，這兩個多月的空窗期，台灣還要枉死多少人，奉勸民進黨政府不要拿2300萬人民的生命健康做賭注，淪為一己、一黨之私「反中意識」與「台灣價值」的籌碼，如此既無人性也背棄人道主義，當心物極必反，賠了夫人又折兵。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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