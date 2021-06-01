高雄鳳山麻將群聚至今已造成14人染疫，高雄市長陳其邁發出「麻將禁令」，但就是有人忍不住要。警方查獲湖內一處民宅內有5男1女群聚，原來林姓男子不顧老父勸阻，心想地處偏遠、時間也晚，還是揪人來「摸兩把」，林男老父忍不住對警察抱怨：「叫他們不要來還是來，哪有辦法」。

高雄湖內分局接獲民眾檢舉指出，指湖內區中正路一間民宅有人打麻將，擔心形成防疫破口；據中廣新聞報導，警方趕到現場，果然看到5男1女在屋子裡打麻將，只有2人有戴口罩，6人見警方進門，嚇得目瞪口呆、臉色鐵青。

警方調查，前去打麻將的是林姓屋主兒子的朋友，屋主一見到警方忍不住抱怨：「就跟你說，現在疫情嚴峻不要約人到家打麻將，你偏偏不聽話，結果你看…」，員警聽到也直搖頭。現場6人群聚，明顯違反3級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警蒐證後依傳染病防治法全部開單舉發，將函報高雄市政府衛生局裁罰。

(中時新聞網)