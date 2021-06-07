美國與日本相繼贈送新冠疫苗給台灣，稍微舒緩了台灣的疫苗荒，但是更凸顯了中央疫情指揮中心對於這次疫情部屬的荒謬，羅智強今(7)日在臉書指出，台灣在疫情爆發後才忙著要買藥，難道這就是民進黨政府的超前部屬嗎？

羅智強表示，台灣的確診死亡率高於全球平均，今天指揮中心說要「設立第二道防線，採購單株抗體藥物，提供輕、中度患者使用；同時也大量購買抗病毒藥物瑞德西韋給重症患者」。而台灣的患者死亡率高，原來是因為藥物不夠？羅智強怒轟，難道指揮中心之前都沒有想到要備妥藥品嗎？諾富特群聚都多久了！

有網友貼文表示，確診親人因為醫院調不到中央的藥而病逝，羅智強怒轟陳時中。(圖翻攝自羅智強臉書)

而日前有網友在PTT發文，說母親重症住院之後，「醫院勸說著放棄急救，說我母親等不到中央的藥」，最後母親在5月29日不幸離去。此時指揮中心才回應：「抗病毒藥物瑞德西韋自6月1日起，醫院已可存放。」羅智強直言，「如果我是家屬，聽到這句話，真的會把三字經罵出來。」難道6月1日前等不到藥的病患，是白死的嗎？

羅智強指出，過去一年半來，指揮中心對「萬一疫情爆發」的準備，就是沒有準備！快篩試劑沒有列入物資整備、社區感染演練遭到否決、為了國產疫苗卡國外疫苗、負壓病床比一年前還少、集中檢疫所床數不足，現在就連救命的藥品，也是民眾的媽媽等不到藥走了，才緊急採購！那些因為等不到藥而逝去的民眾，「民進黨敢說自己沒有責任嗎？」

(中時新聞網)