衛福部次長石崇良日前指北市萬華是疫情破口，引發眾怒，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中昨（12日）出面道歉，表示沒人願意感染或傳染他人，針對特定族群、地區的傷害，會盡量避免。國民黨台北市議員游淑慧為此痛批，真正的破口在指揮中心，3個人讓台灣飆三級，並造成萬華疫情的浩劫。

對於台灣這波疫情破口的源頭，游淑慧今（13日）在臉書發文表示，陳時中早就自白認證，「蘆洲、宜蘭群聚案病毒基因定序結果出爐，與華航諾富特案染疫個案完全一樣」，蘆洲確診個案的源頭是華航諾富特，而後再與萬華區的個案有人與人的連結，才導致人與人的傳染，同一串再往下延，造成萬華疫情的浩劫。

游淑慧提到，台北市那麼多無辜確診者，和受衝擊的百工百業，應該向衛福部、綠委范雲、桃園市長鄭文燦訴求國賠，民進黨要整台北市長柯文哲，要幫大阿哥鄭文燦洗白，卻連帶把台北市民拖下水，次等化台北市民，已經讓台北為疫情付出了這麼大的代價，現在疫苗分配也比高雄少那麼多，還得背負惡名、幫桃園背鍋。

綠委范雲。（圖為中時資料照）

桃園市長鄭文燦。（圖為中時資料照）

從綠媒稱萬華病毒到衛福部定調萬華破口，游淑慧痛批，有需要這樣嗎？台北人記好了，這些羞辱！真正的破口在指揮中心，3個人讓台灣飆三級，「就是無知的民意代表＋軟骨頭的行政官員＋只想高升夢的地方首長」。