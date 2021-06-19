國民黨立院黨團提案。(圖/摘自立委洪孟楷臉書)

新冠肺炎疫情延燒，放寬機師檢疫期為「3+11」的政策，也被外界認為是破口，但衛福部長陳時中卻說沒有會議記錄，國民黨在審查「紓困4.0」預算的過程中，提案要求公開會議記錄，遭到62立委反對，再度引發熱議。常在臉書評論時事的藥師林士峰昨(18日)在臉書直指，真要說台灣現在最大的問題，就是沒有第三勢力制衡，才會在2020年時，讓一黨獨大、一黨獨裁了。

預算規模逼近2600億的紓困4.0預算案昨三讀通過。面對在野提出普發現金1萬、確診身故補償、國產疫苗須完成三期臨床、高端EUA須全程直播、公開3+11會議紀錄等提案，全遭民進黨封殺。

林士峰指出，執政黨立委害怕執政團隊被究責，不敢公開3+11等會議紀錄，是無可厚非的事，真要說台灣現在最大的問題，就是沒有第三勢力制衡，才會在2020年時，讓一黨獨大、一黨獨裁了！有問題的法案，在野黨聯合也擋不下來。

關於被視為這次防疫大漏洞的3+11會議記錄，林士峰認為，「在執政黨獨大下，也無法被公開檢視。歷史會記上一筆，但是也希望大家能記取教訓，不要再讓任何政黨為所欲為，才是民主的真締。」

最後，林士峰呼籲，「記取教訓，下次立委選舉，支持第三勢力，『三黨不過半，台灣重開機』」。對此有網友留言表示，「跳脫藍綠兩黨，讓第三勢力出頭，才能打破盤根錯節的政治利益，才有機會讓台灣再造！」「一黨獨大只會讓台灣繼續被黨意帶著走」、「會議記錄要投票...真是把人民當白痴在耍」。