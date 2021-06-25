國內日前有一名計程車司機確診，疫調匡列發現乘客的親戚是從秘魯返台的祖孫，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天(25日)則在記者會表示，從秘魯返台的2名確診者，病毒經由基因定序後，確認是印度Delta變異株。常在臉書評論時事的藥師林士峰直指要留意兩件事，這對祖孫感染的病毒株種和運將是否一樣？還有邊境管理是不是過度鬆散？

藥師林士峰25日在臉書貼文指出，今天最值得關心的事就是這則新聞，在台中有一對從秘魯返台確診的祖孫，感染的是印度變異株Delta病毒。而屏東有一個被確診司機載送的乘客與其另外2名同住的家屬遭匡列後確診，經追查，這2名家屬與台中這一對確診祖孫有親戚關係，而這對祖孫返台後在屏東枋山居家檢疫，雙方就住在隔壁。

從秘魯返台的祖孫感染印度Delta變異株，林士峰對此表示，我們應該關心的是：1.究竟這對祖孫感染的病毒株種和計程車司機是否一樣？2.我們的邊境管理是不是過度鬆散，為什麼境外感染的案例會有機會溜到社區造成群聚感染？

網友紛紛留言說，「一個國門都守不住，佛性防疫嗎。」、「然後台派只在感謝日本，批鬥柯文哲。」、「還有台灣的邊境陰性標準也是值得討論的。」 、「千萬不要散播出來啊。」、「如果我們邊境管理可以像打柯文哲一樣，早就是銅牆鐵壁了！」、「台灣邊境管制本來就很鬆散，之前也沒在做入境普篩。」、「這下慘了⋯。」