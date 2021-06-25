中央流行疫情指揮中心證實，自祕魯返台祖孫確診病毒基因定序為傳播力更強的Delta病毒（印度變異株）。指揮中心將全面提升入境人員檢疫，自空港或海港入境旅客一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測。針對Delta病毒侵台，前民進黨立委沈富雄表示，「有信心」，他認為，以台灣這種天羅地網式的防護力，在全世界可說是首屈一指。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，大家都講這個Delta病毒傳播比較快、比較毒，也比較狠、比較兇啦、比較可怕，但是他覺得對台灣的差別並不大，因為台灣的重點是在桃園機場的檢疫，現在可改變防疫的方式，比如本來是要居家檢疫的，現在改成變集中檢疫，因若居家檢疫，不會有人來為檢疫者做PCR，但若集中檢疫，大概PCR可做好多次，做完PCR以後，就可以讓他們離開了。因此他還是相信台灣這種天羅地網式的防護力，在全世界是首屈一指，有的國家做得很糟糕，但我們台灣相對沒有那麼糟糕，他對這點有信心。

沈富雄接著表示，面對這個印度變異株有很多挑戰，大部分疫苗的製造廠，都開始跳進去做第二代的疫苗，發展愈快愈好；另外，現在沒有辦法做人體試驗，所以都在實驗室裡做中和抗體，而且如果表現不錯，可能馬上股票會有變化，比如這幾天華爾街疫苗廠股票的振幅，非常非常大。