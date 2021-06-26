距2024總統大選還有2年，藍綠陣營動作頻頻。《美麗島電子報》針對「誰最適合擔任下屆總統？」進行的最新民調搶先曝光，新北市長侯友宜以22.3％支持度居第一，副總統賴清德則以21.8％列第二，台北市長柯文哲以17.8％位居第三。媒體人吳子嘉分析指出，柯文哲這次民調拿到17.8%，完全可以左右2024的選情。

美麗島電子報董事長吳子嘉25日在《關鍵時刻》節目中透露說，他是在6月23日與24日進行「誰最適合擔任下屆總統？」民調，結果顯示，侯友宜以22.3％領先群雄、賴清德以21.8％居第二、柯文哲以17.8％居第三、前新北市長朱立倫以7.1％列第四、桃園市長鄭文燦6.7％列第五。

針對該份民調，吳子嘉分析指出，這是最新的數據。台北市長柯文哲可說是打不死的蟑螂，最喜歡鬥、最喜歡打，民進黨只要一跟他打，柯文哲民調一定會成長。他在兩個月前所做的一份民調「誰最適合做我們下一屆的總統？」柯文哲是11%，而這次是17.8%。

吳子嘉表示，柯文哲這次民調拿到17.8%，也就是說，他完全可以左右2024的選情。如果把柯文哲、侯友宜的支持度加起來，現在是遠大於賴清德，這也是給現在的政權跟下屆政權一個非常嚴重的警告。他甚至認為，若按照這個趨勢繼續發展下去，2024恐怕政權會更迭。