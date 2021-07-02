台北市環南市場今天(2日)爆發41例群聚感染案例，總確診數達107例，市場將關閉3天消毒。立委林昶佐在記者會現場砲轟台北市長柯文哲「說的很多都是防疫常識，聽起來讓人覺得是廢話。」結果反被環南市場自治會長林勝東嗆「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」；隨後林昶佐在臉書道歉表示，他在會中難掩不耐的發言，他要向市民朋友表達誠摯的歉意。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，林立委，實際一點好嗎？不要一直活在平行世界。

藥師林士峰2日在臉書貼文表示，林昶佐稱，市長說來往人員複雜，所以沒有辦法篩檢的部分，他沒辦法同意，因為最後還是篩檢，有很多工作一個月前就可以做的；自治會長搶麥克風反嗆，「疫情以來，你有來環南市場關心我們嗎？你只是要吐槽而已。」林士峰直指，一個月前台北市還在水深火熱當中，壓力很大，一個月前我們有醫療能量處理環南市場是否需要普篩？

林士峰不禁表示，林立委，實際一點好嗎？不要一直活在平行世界裡，想像自己有無限大的能力，想怎麼做就能怎麼做。

網友表示，「不過萬華這次是真的火大了，希望下次這種作秀立委不要再禍害艋舺。」、「一個月前說要普篩的人，還會被1450出征呢。」、「看到這則新聞時，我超想為自治會長按讚，說出萬華人的心聲。」、「只會去搶鏡頭、搏版面，被嗆是剛剛好而已。」