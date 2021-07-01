未到場的其他頭目透過視訊與大家一同祈福。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土疫情雖稍趨緩，不過Delta變種病毒卻來勢洶洶，人心惶惶。花蓮縣豐濱鄉阿美族及葛瑪蘭族部落頭日前舉辦阿美族及噶瑪蘭族驅疫祭儀，循傳統儀式，以族語祈求祖靈保護族人、守護台灣。

祭儀儀式簡單而莊重，由阿美族總頭目黃新喜、噶瑪蘭族頭目潘春福及港口部落事務組長許金財擔任主祭，分別在北回歸線地標廣場及芭崎隧道口前，為疫情舉辦聯合驅疫祭儀，而豐濱鄉長江莉婷等人擔任陪祭者，在現場與主祭透過視訊方式與未到場的其他頭目一同祈福。

黃新喜以阿美族語向祖靈表達，只有您（祖靈）可以聽到我iloh（總頭目）哭訴，新冠肺炎疫情嚴重，請您傾聽我們的痛心訴求，庇佑疫情不要再擴散，我們為您們準備了豐盛的食物有酒、檳榔、香菸，請接受我的請求，謝謝。

潘春福以噶瑪蘭族語呼喊，前兩年的我們也曾在此祈福，這次是第二次請求，請聽我們的訴求，阻攔疫情，不要讓它進入我們這裡，使我們孩子工作順利身心愉快，請您們一直向前走阻擋疫情。

待頭目祝禱完畢，許金財以芒草與酒驅逐疫情，並以樹藤阻絕病毒於外，以確保鄉內部落族人及全國人民的身心健康，同時祈求出海捕魚的族人平安、部落的農作可以豐收、消除族人焦慮不安情緒、以及能夠獲得心靈上的平靜。

江莉婷說，疫情期間，豐濱鄉公所配合中央盡力做好防疫措施，也替部落長者製作實聯制姓名貼紙，協助長輩們跟上防疫腳步，希望夠過聯合驅疫祭儀，讓祖先賜給我們更多智慧、力量，守護族人與全國人民平安及健康。