台灣科技大學教授陳致曉質疑指揮中心，公布確診人數有問題。指揮中心今(25)日回應，我國陽性率一直很低，病例數沒有被低估。陳致曉再度回應，並直指衛福部長陳時中未說明國內檢疫黑數問題，普篩與準備疫苗兩方面更嚴重落後全球，重批「台灣目前疫情困境在於『私利領導政治、政治領導專業』的不正常政府。」

對於指揮中心發言人莊人祥今日的說法，陳致曉在臉書發文，並以「數據不會騙人，但『為政治服務』的數據會騙人」為標題，斥責陳時中，以英、美、義、日、韓等國疫情剛爆發時，致死率偏高的情況，來「正當化」當前台灣4.2％致死率。

陳致曉表示，沒有疫苗使「染疫人口死亡機率」增加，普篩能力不足使「普篩人口」為小，故「檢驗染疫人數」小。這兩個因素就是造成致死率偏高的原因。而1年多前並無疫苗，且疫情突然爆發，各國自然不及備足普篩能力，因此各國當時的高死亡率難歸其咎。

陳致曉指出，陳時中違背國際防疫經驗，一直拒絕普篩，致使當前台灣「普篩能力」不足。蔡政府自去年10月阻擋前行政院長林全購買疫苗，「一直到今日！造成檢疫黑數的『普篩能力』不足與『疫苗希缺』，造成台灣面臨去年各國同樣的高致死率。但是，這種困境不是天災，而是人禍！」

陳致曉說，陳時中在記者會上直說，台灣染疫人口中有35％為65歲以上長者，並以這些65歲以上長者致死率為90％，來說明為何台灣染疫致死率偏高，「這種說法更曝他一路拒絕普篩，造成普篩能力不足的惡果。」

陳致曉認為，台灣當前65歲以上長者占人口16.8％，遠較其染疫的35％為低。在社會上活動力較強的65歲以下人口，應該會比65歲以上長者有更高機會染疫。因此可見，我國普篩能力嚴重不足，導致國人曝露在官方不認可的染疫風險中。

陳致曉說：「簡言之，台灣目前疫情困境在於『私利領導政治、政治領導專業』的不正常政府。」