誰都沒想到，在7月盛夏用水、用電的高峰前，台灣已數度出現水電荒！

先看缺電。過去20年來，全台發生4次大規模停電，其中2次就發生在今年5月。依據台電統計，歷年最高用電量前10名中，至少有5名出現在今年5月，28日用電量飆破3840萬瓩，打破歷年用電尖峰紀錄，5月最低備轉容量率一度下降到3.84％，低於6％供電警戒。

再看缺水。5月，中部6大主要水庫的水位同步創歷史新低，供應台中用水的鯉魚潭水庫，水位更低於1％，完全見底。4月初，台中、苗栗、北彰化地區開始實施「供五停二」分區供水措施，新竹地區也預計6月要亮起分區供水紅燈。

所幸，5月底，接連幾波鋒面助攻，六月初取消所有限水令，也緩解水情不佳的水力發電窘迫。

這2年，台商回流讓低迷許久的國內投資重新注入活水，有專家認為是「台灣經濟轉骨」的關鍵時刻。然而，面對如此吃緊的水電供給，今年1到5月，就像走鋼索般提心吊膽，「經濟轉骨」真的轉得動嗎？

要如期在2025年完成能源轉型，同時抓住台商回流、半導體擴廠的經濟大勢，3項關鍵選擇題勢必要務實面對，不能再逃避。

關鍵抉擇1》

環保是唯一至上、不能退讓的價值？

回應保育大潭藻礁生態約70萬份公投連署書的民意，在8月28日「搶救藻礁」公投前，經濟部於5月3日，新提出第3天然氣接收站（桃園觀塘液化天然氣接收站，簡稱三接）的外推方案，規畫區域從232公頃縮減到23公頃，工業區開發面積減少9成，且避開大潭潮間帶藻礁區域，同時工業港再外推455公尺，不浚挖、不填地、不破壞水下藻礁體，希望做到顧供電也護藻礁。

2018年10月，於三接環評當天辭去環保署副署長一職的詹順貴，是此次三接外推方案的發動者。從90年代就投入環保運動，但如今被部分環團人士視為「叛徒」，詹順貴冷暖自知，點滴在心頭。

「說我換了位置，換了腦袋？只能認了，生態不可能無限上綱，不獲得大多數人支持，終究空談。」詹順貴語氣略顯無奈，表示自己當了政務官才發現，要顧及多元聲音，不能專斷、只聽單一聲音，也不要把單一價值放到最大，非核減煤期程等多元利益更要兼顧。三接外推方案，強調離岸更遠，對生態影響降到很低，會比現在方案更好，應該務實掌握比現在更好的生態保護方案。

關鍵抉擇2》

79萬公頃農地 無設光電專區的可能？

政府於2025年的能源轉型目標中，再生能源發電量規畫挹注20％，其中占比達67％的太陽光電是重中之重。太陽光電20 GW的裝置容量目標中，屋頂型與地面型太陽光電最新占比已調整為4（8 GW）比6（12 GW）。

只不過居綠能要角的地面型太陽光電，目前進度落後，去年6.5 GW的目標，預計要延到今年6月底達成，關鍵就卡在土地。

以地面型太陽光電1 MW（千瓩）約需1公頃土地面積計算，12 GW約需1萬2000公頃，光電業者訴求是，以全台79萬公頃農地計算，只要拿出不到2％的土地，太陽光電的需求就可以達標。

1萬2000公頃農地看似不多，但農委會副主委陳駿季強調，不是數學邏輯，哪怕1萬公頃也不是集中在一個區域蓋光電，而是面積分散。當光電進去，無法維持農用、破壞生態與景觀，「站在糧食安全、生態、環境維護立場，優良農地絕對不開放！」

「能源也是文明的糧食，只看糧食自給率，那再生能源自給率呢？」對此，光電業者直言，農民願意把地拿出來種電，除了租金較高，還有沒人要種、農民老了種不動、土地持分過多、長期荒蕪、產值太低等原因；加上台灣農地破碎化，每人可耕作面積低，且休耕地多，是沒人耕作，不是沒地耕作。

關鍵抉擇3》

水電價還要繼續「凍漲」嗎？

「台灣油電水價是『國王的新衣』，都不能談。」水利專家、前內政部部長李鴻源不諱言，全台都在吃迷幻藥，台灣水費居全球倒數第四低，只比馬拉威、南非、塞爾維亞高，「台灣自來水價1度成本30元，我們憑什麼1度水不到10元？」

台灣電價與國際比較，同樣是偏低。日前，台達電創辦人鄭崇華接受媒體採訪時也直言，「水電價格應合理反映成本，現在是納稅人補貼大戶，價格愈便宜，大家拚命用，很不合理。」

想像一下，當台灣不要核電、不要燃煤造成空汙，又要綠電、天然氣等能源轉型，也要台積電、台商回流等經濟發展，並期待在不缺水、不缺電的同時，水電費也最好凍漲，且還能顧及農地、平地造林與生態保育……，究竟該如何做到呢？如果不取捨、不付出代價，大概只能變魔術了。