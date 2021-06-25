宏達電(2498)今(25)日宣布全球首款5K旗艦級VR一體機HTC VIVE Focus正式開賣，為企業及進階使用者打造一款功能強大、輕鬆上手且具有優越配套解決方案的VR設備，為宏達電VR陣容再添利器。

據Greenlight Insights資料顯示，到2022年一體機銷量可望達到1380萬台，隨著主要OEM廠商繼續將他一體機推向市場，一體機市場份額持續放大，一體機設備的便利性是消費者購買決策的重要因素，Greenlight Insights預計，一體機將成為近期最具沉浸式體驗開發的目標領域。

VIVE Focus 3代表新型態的VR一體機，全面提升圖像表現、音效設計，考究於穿戴便利及舒適度，更搭載超高效能等，最重要的是搭配全方位商務應用服務平台與應用軟體。VIVE Focus 3不需額外連接電腦即可使用，可讓使用者輕鬆快速上手，並同時提供企業進行簡易維運，因此非常適合各行各業應用於教育訓練、產品設計或是線上展會等活動與溝通，進階使用者也可透過VIVE Business串流功能，即可與PC連結渲染高複雜VR影像，體驗頂尖的VR效能，更可以直接於VR環境內操作電腦桌面進行訊息檢視、網頁瀏覽或是參加視訊會議。

VIVE Focus 3提供5K解析度及120度寬闊視野的影像呈現，採用高通XR應用系列中最高等級7奈米製程的高通Snapdragon XR2晶片，此外，搭載AI驅動inside-out精準追蹤技術，並搭配全新符合人體工學設計的控制器，此為市場上最輕的6Dof控制器之一，另外，其擁有26.6Wh蓄電量與可更換的可拆式電池設計，以及長時間配戴亦能保持前後平衡舒適感。

VIVE Focus 3於6月25日開賣，建議售價為32900元，上市將搭贈6個月免費企業應用服務，包含：VIVE Business以及VIVE Sync企業版。