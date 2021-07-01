美HIMARS和日MLRS於矢臼別演習場進行實彈演習。

《產經新聞》報導，今年度的「東方之盾」（Orient Shield）美日聯合演習為歷年來最大規模，不僅在北海道演練結合太空、網路、電戰等新領域的「領域橫斷作戰」（跨領域作戰），美國陸軍的愛國者3型（PAC-3）防空飛彈也首次進駐鹿兒島縣奄美大島，驗證兩國面對中國大陸時的聯合作戰能力。

根據報導，隸屬於美國陸軍第17野戰砲兵旅（17th Field Artillery Brigade）的M142「高機動砲兵火箭系統」（HIMARS），以及日本陸上自衛隊第1特科（砲兵）團的M270多管火箭系統（MLRS），6月29日於北海道矢臼別演習場進行實彈聯演。雙方在共享敵方位置之下，由美軍HIMARS先射擊1枚、再由陸自MLRS發射4枚火箭，模擬打擊10公里外的敵方目標。

此演訓旨在驗證日本正推進的「領域橫斷作戰」。在規劃中，美日相關單位以電戰和網路作戰手段讓敵方陷入混亂，同時配合無人機獲取目標資訊，再傳送給砲兵單位，由其發動攻擊。

而在7月1日，美日也在奄美大島進行聯合防空演習，參演者包括美國陸軍第38防空砲兵旅（38th Air Defense Artillery Brigade）的PAC-3，以及陸自第8高射特科（防空砲兵）群的03式中程地對空飛彈，雙方模擬協同攔截來襲的航空機和飛彈；《產經新聞》指出，這是美軍PAC-3首次登上該島部署，證明兩國已在日本西南離島建立聯合飛彈網。

「日本放送協會」（NHK）報導，今年度的「東方之盾」為歷年來最大規模，雙方合計出動超過3000兵力，演習自6月18日舉行至7月11日。吉田圭秀陸上幕僚長（參謀長）和駐日美國陸軍指揮官沃爾（Joel Vowell）准將1日也登上奄美大島視察，並強調此次演習展現了兩國「如鐵一般強大的友誼」。