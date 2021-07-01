記憶體供應吃緊和持續強勁的需求使晶片價格居高不下，美光科技（Micron Technology Inc ）上季業績表現和本季營收展望均意外強勁。

不過，美光周三盤後由升轉跌，目前下跌2.27%，報83.05美元。

美光生產數據儲存市場所需的NAND快閃記憶體，以及數據中心、智慧手機和其他電腦運算設備所需的DRAM記憶體晶片。居家防疫的遠距上班上課模式帶動筆電和其他電子設備需求激增，亦為美光營運增添火力。

美光執行長Sanjay Mehrotra表示，該公司預期到明年年底前，整個產業的NAND和DRAM晶片供應都將持續吃緊，晶片價格也將居高不下。

Mehrotra表示：「我們相信美光強勁的財務表現將持續『橫跨周期』，從長期來看，我們的營收增長將超越整體半導體產業」。

美光第三財季（截至6月3日）營收年增36%，為74.2億美元，優於市場預期的72.4億美元。經調整後，每股盈餘為1.88美元，亦優於市場預估的1.72 美元。

美光預估第四財季營收為82億美元加減2億美元，優於分析師預測均值78.7億美元。

此外，美光宣布旗下位於猶他州李海市（Lehi）的一座工廠將賣給德州儀器公司。美光預計出售該廠將獲得約15億美元收益，包括現金9億美元，以及6億美元的廠房設備資產價值，可對外出售或轉移到其他工廠。

美光此前就曾表示將出售與英特爾合資共享的猶他州工廠，作為其大規模技術策略變革的其中一部分。

因9億美元現金的處分資產收益低於該工廠的帳面價值，美光提列了4.35億美元的減值費用，但商務長Sumit Sadana表示，該廠由於利用率不足，今年估將虧損近5億美元。

美光亦宣布2021財年資本支出將提高到超過95億美元，部分是因為美光開始向ASML採購極紫外光刻機（EUV）的預付款。美光高層表示，將在2024年開始使用EUV生產晶片。