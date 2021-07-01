圓展(3669)今股東會通過發放5元現金股利。圓展董事長郭重松表示，去年公司營運表現成績亮眼，甚至超出我們原先的預期。不可諱言，新冠疫情帶來居家辦公及遠距教學的需求大增，導致業績大幅成長。但如果不是過去10年來我們在視訊領域的堅持和投資，去年既使有這個商機，我們也無法抓住。去年營收從20億到40億元，希望不久的將來能成為百億的企業。

去年圓展營業額40億元，幾乎是2019年的2倍；EPS8.5元，是2019年EPS0.8元的10倍。天下雜誌兩千大調查，圓展被評選為最佳營運績效50強之第8名。郭重松表示，這要感謝全體同仁的努力。

對於股東關心今年成長會不像去年一樣？郭重松表示，去年是從無到有，所以它的成長率很高，今年因居家辦公已成常態化，遠距教學也變成標準配備，我們回歸一般的事業經營．也因為這樣，我們要非常努力，更兢兢業業，才能跟全球的競爭者做競爭。

郭重松表示，去年營收從20億到40億元，希望不久的將來能成為百億的企業，也因此，因應業務的發展，去年以來圓展作了幾項體質的調整：

1.公司增加50%研發的人力，以深耕新能力，尤其是在鏡頭再加上人工智慧、視訊再加上無線技術等。在量方面，希望增加研發能量，以因應層出不窮的應用需求。

2.公司去年開始加速數位轉型的行動，上半年已導入製造新的EMS系統，今天開始上線。4月份提昇SAP效能，第二段階的效能提昇從9月開始，希望透過系統升級，增加整體營運效率。

3.發展ESG活動，今年圓展捐贈互動式觸控螢幕和遠距教學攝影機給雙北政府，新北巿醫院在疫情期間，圓展也針對重症病患的視訊會議提供解決方案，這是社會參與實質上的行動，今年圓展也邀請成大顧問來輔導ESG的進行和展開。

產業類別方面，目前圓展的營業型態比較偏向視訊會議這一塊，經過主管機關的同意，圓展從6月開始，從原來的光電股改通信網路股。在新事業方面，除了現在簡報教育及視訊會議事業外，上半年在OEM/ODM也有掌握，下半年會有一些不錯的機會。至於新的事業，也在孵育中，希望2022年能發芽茁壯。