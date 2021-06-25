三星集團創造韓國近1/4的GDP，是該國經濟發展重要推手，為了保護「護國企業」，三星25日宣布，將從7月底開始為自家員工接種莫德納疫苗，以保護同仁健康，確保公司營運不受影響。

再看台灣，台積電證實將購買500萬劑BNT疫苗捐贈政府使用，外界除了緊盯疫苗採購進度，也關注台灣護國神山群的高科技產業員工何時才能施打疫苗，因為這攸關台灣經濟成長和確保全球晶片供應不斷鏈。

韓聯社報導，三星電子與韓國衛生當局合作，工廠內從18到59歲員工，以及合作廠商派駐三星的工作人員等，預計從 7月27日開始接種莫德納疫苗，希望能讓集團員工早日免疫。

此前，集團子公司三星顯示（Samsung Display）也宣布，將在7月為自家員工施打疫苗。

報導指出，除了三星集團，SK海力士與LG顯示器等其他韓國大企業，也考慮實施疫苗接種計畫，以降低群聚感染風險，避免員工染疫衝擊營運。

韓國衛生當局先前表示，將允許企業透過內部醫療資源為員工接種疫苗，盼從8月起跑，盡速拉升全國疫苗覆蓋率。

據官方統計，韓國確診數近15.4萬人，病歿者約2000位，死亡率為1.31%。