規模近2600億元的紓困4.0預算案昨天完成三讀後，國民黨團提出國產疫苗完成三期臨床試驗再施打、公開「3＋11」會議記錄等案全遭民進黨團封殺，國民黨立委蔣萬安在臉書表示，這些提案都反應民眾最基本需求，但蔡政府傲慢到不願去做，每一雙埋葬國人健康的手，人民是不會忘記的。

立法院院會昨天三讀通過紓困4.0追加預算案後，國民黨團手持白菊花步行到總統府前，強烈要求蔡英文總統必須公開向國人道歉，追究相關失職官員責任。

藍委蔣萬安說，民進黨仗著人數優勢，許多維護國人生命健康、以及民眾知情權的提案，無論是「要求政府擴大採購充足的國際認證疫苗」、公布「此次疫情破口3＋11 會議記錄、影音檔」、「國產疫苗完成三期臨床試驗再施打」、「比照國外作法在國產疫苗進行EUA審查過程公開讓全民檢視」等提案，全面封殺，令人極度憤怒。

蔣萬安指出，這些提案都是反應目前所有民眾最基本的訴求，「充足疫苗，安全有效」、「公開透明，反對黑箱」，難道政府做不到嗎？但政府卻傲慢到不願意去做。

蔣萬安說，紓困預算已經編了4200億元，這次要再加碼2600億元，民眾也全力配合政府的防疫政策，但台灣截至目前為止，仍然沒有足夠數量的疫苗施打，已有518名國人同胞染疫往生，這些來不及跟家人、親朋好友好好道別的傷痛，手握權力的官員、封殺提案的綠委們，請你們將心比心，感同身受。

文末，蔣萬安為逝去的生命哀悼，也希望染疫的國人同胞早日康復，更希望台灣早日獲得充足的疫苗，解除三級警戒，回復平常的生活。