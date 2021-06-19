國民黨團在立法院審查「紓困4.0」預算過程中，提案要求釐清「3＋11」決策過程，遭民進黨以席次優勢封殺。國民黨昨(18日)在臉書曝光反對立委的名單，包含范雲、高嘉瑜、陳亭妃、吳思瑤等人都投反對票。對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇今(19日)上午在臉書指出，「反對反對再反對、立委現形記」，這些民意代表忘記了自己作為民意代表的職責是監督不是維護黨意、忘記了民眾有知的權利。

陳思宇19日在臉書撰文指出，議案417當中，要求指揮中心應該提供造成防疫破口的3+11會議紀錄，希望可以追究做出錯誤決策的政治責任，以達到監督改善政府的效果、議案457當中，同樣要求公開相關的會議紀錄與資料，希望可以打消民眾的疑慮，釐清未來不會出現一樣荒腔走板的政策、造成台灣疫情爆發的悲劇。

但是陳思宇說，「這兩件正常到不行的要求，居然只是因為危及到民進黨的利益就被人數暴力擋下，沒辦法追究政治責任、放任民進黨繼續犯錯，未來如果出現更多疫情破口，這些昧著良心的立委要負責嗎？能負責嗎？」

因此陳思宇批，「為了要掩飾民進黨施政的失誤，民進黨原本應該監督政府的民意代表，居然為了甩鍋、為了粉飾太平選擇掩蓋住真相，選擇官官相護拒絕公開資訊給民眾，這些民意代表忘記了自己作為民意代表的職責是監督不是維護黨意、忘記了民眾有知的權利，這些把大內宣擺在民眾安全之前的立委，我們都記住了」。