近年來空軍失事意外頻傳，空軍司令部為此動支4千餘萬元經費，增購96部具備GPS定位和自動發報功能的SARBE 6-406G求生無線電機，以求精確標定飛安事件時的事故方位與座標，提升飛行員求生能量。

空軍司令部今天公佈採購決標案，委由漢翔公司採購一批法國生產的SARBE 6-406G求生無線電機，決標金額為4037萬8656元，預估需求數量為96部，預計要在2022年底以前全數完成交貨。

空軍台東志航基地兩架F-5E戰機今年3月22日在空中擦撞墜海，導致2飛官羅尚樺和潘穎諄殉職。羅尚樺雖然當天被立即尋獲，但已失去生命跡象；潘穎諄則是失聯27天候，才被民眾在屏東滿州南仁漁港岸邊尋獲。

2015年空軍1架AT-3教練機失事，2名飛官殉職，民進黨立委劉建國當時爆料，空軍使用的個人求生發報機PRC-90，頻道已經在2009年停用。

空軍當時回應表示，對於飛行員求生裝備持續檢討更新，2014年就啟動SARBE 6-406G建案程序，並根據預算逐年換裝。2015年已經由廠商根據合約交貨180具具備GPS定位和自動發報功能的SARBE 6-406G求生無線電機，可以更精確標定事故方位與座標，同年9月也已經撥交70具給AT-3教練機使用。

立委林昶佐2017年質詢時也指出，空軍幻象2000、F-16等大部分飛機，飛行員配備的求生發報機PRC-90、BE-515型號都過於老舊、缺乏GPS定位功能，而且功率早就不符合國際救援的規範，意外發生時可能會降低搜索可能。國防部應該要加速替換新式的SARBE 6-406G，縮短搜救任務的時間，提升飛行員失事後的生還率，求生裝備的錢，絕不能省。