屏東縣1名空軍上尉副庫長2018年起以買物品、探視母親等理由，未經請假程序就擅離駐地達43次，外出期間還遭女子控訴妨害性自主，鬧到長官下令徹查，離譜行徑才因此曝光；法院依《陸海空軍刑法》判處他拘役110日，得易科罰金11萬；據悉他2019年退伍後轉做月薪22K的焊接工，而妨害性自主案件仍在審理中。

判決書指出，男子在2009年入伍，在2018年起擔任空軍上尉副庫長，並經核定擔任該庫駐隊官，負責突發狀況處置、督導災害管制及颱風作業處理，並兼任單位防颱搶救組組長、執行每日庫區巡查任務等重要任務；不過他在2018年7月起多次未經請假程序，就駕車擅離駐地。

男子離開駐地後，曾被女子指控犯下妨害性自主罪嫌，消息曝光後遭到單位庫長、輔導長進行調查，他竟被發現多次以買物品、夜間外出打麻將及探視母親、過夜等理由，擅離職守43次，被屏東憲兵隊移送法辦。

屏東地院審理後，依《陸海空軍刑法》第35條「擅離勤務所在地罪」，共計43罪，各處拘役10日，合併應執行拘役110日，得易科罰金11萬元，但屏東地檢署提出上訴並主張量刑太輕，難有懲儆效果，法院認為，男子的行為雖不該，但並未造成軍事上不利，他犯後也坦承犯行，相信已知有所警惕，因此維持原判，全案確定。

據《三立新聞網》報導，男子在2019年12月退伍，退伍後擔任月薪2萬到2萬2千元的焊接工，而妨害性自主案件則仍在審理中。