反潛機組員將飛機駛入沖淋站。軍聞社提供

沖淋站有效節省8位官兵刷洗半小時的時間，更能夠達到快速去汙、除鹽的目的。軍聞社提供

國軍媒體軍聞社近日報導位於空軍屏東基地，全國唯一大型航空器清洗沖淋站，可在6分鐘內，沖洗P-3C反潛機及C-130H運輸機等大型飛機，有效節省8位官兵刷洗半小時的時間，更能夠達到快速去汙、除鹽的目的，對提升後勤維保能力助益良多。

空軍第6混合聯隊建置的下洗式飛機清洗沖淋站，具備78道下洗式水霧噴嘴及左右兩側4道強力水柱，透過由下而上的水霧及由上而下的水柱沖淋，完整涵蓋全機各部位，快速去除任務機海上低空飛行黏附的鹽分及其它腐蝕媒介污染物。

由於P-3C反潛機經常執行海面上低空反潛、海上目標偵蒐及海上搜救等任務，每次出勤都是長時間在空中巡邏（約6小時以上）；飛行員林少校表示，只要進行過海上低空任務後（高度三千呎以下），就必須進入沖淋站清洗，或是飛機長期未執行低空任務，但基於保護機身安全的前提下，也需要定期安排沖淋。

空軍第6混合聯隊指出，下洗式沖淋站為P-3C型機專用「過海沖淋」設備，C-130H運輸機需配合調整部分沖淋噴嘴角度後使用；E-2K型機無海上低空任務，暫無運用該設備需求。

透過下洗式飛機清洗沖淋站的建置，能讓飛機在低空任務後快速沖淋，減少鏽蝕發生，進而能快速投入戰備任務，確保海疆安全。