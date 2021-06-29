印軍將在年底接收俄製S-400防空系統

據印媒報導，印度將在今年12月前收到首批俄製S-400防空導彈系統，其射程將可以覆蓋拉達克東部邊境的等高原地區。中國雖然也購買了俄製同型S-400防空導彈系統，並傳出S-400系統已部署至中印邊境，屆時雙方都將使用俄製同樣的防空導彈系統對陣。但是印媒卻指出，中方S-400使用的導彈射程最遠為250公里，而印度S-400的導彈射程卻高達400公里，此一差異讓印方獲得較大優勢。

陸媒《新浪軍事》引述《印度國防新聞》網站報導，俄羅斯計畫交付給印度的首套S-400防空導彈系統已接近完工。俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長德米特里．蘇加耶夫稱，印度空軍目前正在俄羅斯接受操作S-400系統的培訓。

印度國防軍參謀長比平·拉瓦特前往拉達克實控線上視察印軍備戰，中印邊境情勢有逐漸升高趨勢。（圖／推特@Denfence_XP)

報導說，俄方對於S-400在高原地區的性能也充滿信心，在經過廣泛試驗後，證明S-400可以在海拔3000米以上的地區使用，可以100%防禦來襲導彈和其他空中威脅。S-400系統的部署被認為可以大幅提升印度軍事實力，特別是在與中國處於高度緊張狀態的實際控制線地區。

俄製S-400被認為是世界上最先進的防空系統之一，它是由俄羅斯阿爾馬茲中央設計局開發的。該系統能夠跟蹤600公里以外的飛行器，並能在最遠400公里外發射導彈擊落這些來襲目標，可以用來對抗戰機、無人機、彈道導彈和高超音速武器等。

報導稱，每套S-400系統可以攜帶多種類型的導彈，以打擊不同範圍的目標。雖然交付印度的S-400系統的規格尚不清楚，但俄軍使用的每套S-400系統至少有8部發射車和32枚導彈組成。

印媒《歐亞時報》報導說，盛傳中方已將購自俄羅斯的S-400部署至靠近實際控制線附近的新疆和田空軍基地與西藏林芝空軍基地，組建了2支S-400防空導彈中隊。

如此一來中印雙方都將使用S俄製-400對陣，但雙方S-400有何不同？印度《防務專家》（DefenceXP）網站報導稱，目前中國已裝備6套S-400系統，但是俄羅斯並未向中國出售射程400公里的導彈，因此中國的S-400只能使用射程分別為40公里、120公里和250公里的防空導彈，其防禦範圍亦僅限於250公里以內。

報導說，按2018年協議，印度以50億美元的價格購買5套S-400系統，每套系統擁有一個移動指揮中心、不同類型的雷達和8部導彈發射車。與中國購入的S-400不同的是，印度將從俄羅斯獲得所有射程的導彈，包括從 40 公里到 400 公里，而印度S-400系統擁有射程400公里的導彈，顯然比中國S-400系統的250公里射程能獲得巨大的優勢。

印度陸軍為了加強「實際控制線」邊防，據說除了向以色列租了4架用以偵察和打擊的蒼鷺（Heron）中高空長程無人機外，也正在採購擅長獵殺的美製MQ-9死神（Reaper）無人機，這些先進裝備將使得印軍在實控線上的對峙更佔上風。