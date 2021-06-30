瑞士聯邦委員會表示，經過綜合評估，包括價錢、性能與後續發展性，新一代戰機以F-35的評分最高，它能最低的價格，提供最高的性能。這個決定在意料之內，在幾星期前，就有傳出F-35評估分數最高好消息。

防衛新聞(Defense News)報導，早在4年前，瑞士空軍發覺F/A-18C大黃蜂戰機的機體出現結構劣化，已需要汰換。因此廣徵國際廠商來參與新戰機的競標，最終洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的F-35提案，比第2名的競爭對手少 21.6 億美元，獲得了瑞士政府的青睞。

瑞士政府星期三宣布，計劃花費65 億美元購買 36 架 F-35A 常規起降型戰機，以更換老化的F/A-18C/D大黃蜂戰機。

同時，瑞士軍方也選擇美國雷神公司(Raytheon Company)，購買5套愛國者防禦系統，擊敗了法國 Eurosam 公司的 SAMP/T 「阿斯特」防空系統(Aster，也稱紫菀飛彈)。

這是 F-35戰機銷售的大利多，顯示美國軍方雖然對F-35頗有怨言，但是仍然受到國際用戶的肯定，畢竟F-35的綜合科技性能，確實遠比其他同時代的戰機來的更優秀。

瑞士聯邦的新聞稿指出同時，F-35 在性能、後續發展的得分都優於法國飆風(Rafale)、F/A-18E超級大黃蜂(Super Hornet)和颱風戰機(Typhoon Fighter)。聯邦委員會特別指出， F-35A最優勢的是生存能力、環境感知能力，這對瑞士空軍的空中警務任務極為有利。

洛馬為了爭取瑞士這筆訂單同樣煞費苦心，為滿足工業參與要求，洛馬提出了一個補償措施，就是瑞士可以擔任生產 400 個 F-35 座艙蓋的工作，並在瑞士建立一個座艙蓋維護中心，只要是歐洲的 F-35 用戶，其座艙蓋都由瑞士負責維修。

與此同時，落敗的波音公司感到失望，他們原以為瑞士先前操作F/A-18C的經驗，可以使自己的F/A-18E較有優勢。然而性能的落差是難以彌補的，5代機必然優於4代半戰機。