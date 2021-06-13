衛福部次長石崇良日前在立法院接受藍委質詢時，竟稱萬華是防疫破口，引發外界爭議，無黨籍萬華區立委林昶佐也表示，國民黨立委故意簡化問題，但石崇良回答也不當，他已第一時間表達抗議，再度呼籲外界可以理性探討防疫疏失，但不要汙名化萬華。不過，對於林昶佐的說法，國民黨台北市議員羅智強反批，民進黨羞辱萬華人，林昶佐竟指責國民黨，對的起萬華人嗎。

針對石崇良講萬華是疫情破口，羅智強今（13日）在臉書發文痛批，真的是太扯太扯又太扯，萬華是受害者，可不是加害者，不容石崇良抹黑萬華。羅稱，萬華人在這一次的疫情下，表現得如此堅強，展現出一種不畏委屈，不畏歧視的韌性，萬華人在這次疫情下所展現的勇氣，值得大家向在地人致敬。至於真正的破口，羅直指，是建議開放3+11的綠委范雲，還有諾富特管理失能的桃園市長鄭文燦，推給萬華，真的是夠了。

羅智強也特別點名林昶佐，直言當民進黨羞辱萬華，林昶佐竟然反過來怪國民黨說：「國民黨立委故意簡化問題」，等到被罵翻了，林才軟軟的說，要石崇良「發言謹慎」，羅轟，這樣的立委，萬華人看清其嘴臉了嗎？

許多網友也在其po文底下留言表示，「民眾真的要張大眼睛仔細檢驗自己選的民意代表在幹嘛，不要只看顏色」、「轉移焦點甩鍋給萬華人，實在很不道德！3+11才是所有這波疫情的破口來源」、「這場戰疫，利益之下看清政客嘴臉」、「一個無法為我們申張正義，為我們喉舌的立委，萬華民眾們請在下屆立法委員選舉時下架他」。