國內疫情延燒，繼企業快篩開放後，中央疫情指揮中心指揮官陳時中首度鬆口開放居家快篩。前民進黨立委郭正亮表示，陳時中是牙醫出身，對醫療產業不太熟悉，但他質疑，衛福部不可能沒人知道這些事情，但為何這些聲音沒有被聽到？郭正亮還擔心，是不是有人沒把訊息告訴陳時中？

郭正亮今(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳時中知道醫療資源緊張，很多人抱怨，他要急著講自己有做，「事實上阿中部長是牙醫出身，我跟他認識很久，他以前就是牙醫公會理事長，他對醫療產業一定比較不熟，因為每個人術業有專攻」，比如他之前到立院備詢開放居家快篩時，槓上時代力量立委邱顯智，說沒人來申請。

郭正亮指出，有人在臉書上講，香港賣的快篩試劑是台灣製的，所以怎麼會說台灣沒有？後來我們去查，食藥署通過的快篩試劑，得到台灣執照的，就有10幾家，台灣的快篩試劑廠商一堆。

郭正亮認為，衛福部不可能沒人知道，問題是這個聲音為何沒聽到？現在擔心的是這種事情，比如我們看到死亡率高，有人說可能是發病到確診時間差太長，沒有PCR資源，導致給予治療時間太慢，那你就會去問為何這麼慢？可能就是資源調度出現問題。

郭正亮擔心，是不是很多人沒把訊息告訴陳時中，這太奇怪，比如快篩，對台灣醫療產業稍微了解就知道，這是台灣生技產最大一塊。