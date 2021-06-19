國內疫情仍嚴峻，又因疫苗不足引發民怨。政府授權永齡基金會和台積電購買各500萬劑德國BNT疫苗，洽談500萬劑原廠疫苗直送台灣。針對外界認為，台積電有可能到德國東部設廠，是「用晶片換疫苗」；被問到是否真能「用晶片換疫苗」，前民進黨立委郭正亮認為，台積電可能沒有那麼多資金可以到歐洲投資；至於台積電會不會改變想法，還要再觀察。

被問到台積電赴日、德設廠，是用晶片換疫苗嗎？郭正亮19日在《國民大會》節目中表示，目前有一種傳說，這個難度蠻高的。5月1日歐盟曾向台積電表示，希望它到歐洲投資，即使美國在開G7時也在「發功」，歐洲希望三星、台積電、英特爾都去歐洲投資，都比照美國。

郭正亮接著表示，台積電是投資美國，還有大陸南京28奈米，還有日本。台積電可能沒有那麼多資金可以到歐洲投資，美國則希望供應鏈在美國，歐洲、東亞都可以布局；因此台積電是不是會改變想法，還要再觀察。因為6月18日《香港經濟日報》突然有新聞報導，台積電在考慮要不要去歐洲投資。

另針對永齡基金會買疫苗，傳民進黨各派系有不同意見，郭正亮表示，總統都出來表態，就底定了。政府就是有條件授權，疫苗公司進來疫苗就是免責，讓他們盡量去接觸。目前是希望循既有的模式，東洋製藥曾經差一點成功，當時就是用四方合約︰BNT、上海復星、東洋製藥、台灣衛福部疾管中心，上面是有落款的，政府承諾有關免責部分。現在東洋製藥可能改為台康生技或台積電所屬兩個單位，這個模式就看大家願不願意接受。