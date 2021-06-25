日本政府今日再度宣布捐贈台灣100萬劑AZ疫苗，對此，我駐日代表謝長廷也在臉書回應，這次日本對台灣提供這100萬劑疫苗，不是「檢討」而是確定的，不會變化，但時間未定；而上一次疫苗的提供，從總統到民間都表達了感謝之意，讓日本覺得是做了正確的事。

日本茂木外相今（25日）在例行記者會中說，日本政府決定，除了要再提供台灣和越南各100萬劑AZ疫苗外，也將提供東南亞國家協會（ASEAN）成員新冠疫苗。事實上，茂木早在15日宣布，在新一波疫苗提供計畫中，除了無償提供越南約100萬劑AZ疫苗外，也預定7月上旬時，提供日製的AZ疫苗給印尼、泰國，菲律賓和馬來西亞等國，而當時他便透露，將檢討追加供應台灣和越南疫苗。

昨天謝長廷曾憂心表示日本再贈疫苗已到了關鍵時刻，盼國內勿再提「疫苗乞丐」話題。而在今日日本宣布加碼贈台疫苗後，謝長廷也隨即臉書發文，表示今天上午十點半，日本茂木外相記者會，宣布對各國提供疫苗的狀況，表示7月1日以後，會對台灣跟越南各追加100萬劑，這一部分是直接提供，另外透過COVAX計畫，提供東南亞及太平洋地區國家，預計七月中旬以後共提供1100萬劑。

這次日本對台灣提供這100萬劑疫苗，謝長廷稱，不是「檢討」，而是確定的，不會變化，但時間未定，目前尚有很多手續要辦，工廠地點，出貨等都要協調，代表處會盡全力迅速辦理。他未再提疫苗乞丐問題。

謝長廷直言，另外茂木外相回答中央社記者提問時說，311大地震時，台灣支援日本，而上一次疫苗的提供，從總統到民間都表達了感謝之意，「讓他們覺得是做了正確的事，非常好。可見是台日良善互動的循環，感謝很多人為台灣種下的善因，謝謝你們」！