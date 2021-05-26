29歲的王大陸26日爆出新戀情，人在大陸的他被陸媒拍下街頭擁吻馬來西亞女星蔡卓宜的畫面，不僅如此，還很Man地將醉酒的她公主抱上休旅車休息。王大陸和蔡卓宜先前才合作戀愛綜藝節目《怦然再心動》，2人節目中結緣，並以「哥哥、妹妹」互稱彼此，如今疑似擦出愛火的影像曝光，也在微博上掀起熱議，但王大陸經紀人尚未回應此事。

歌手出身的蔡卓宜曾參加選秀節目《青春有你2》，擁有「新大馬女神」封號，在IG上擁有123萬人次追蹤人氣，不過今年27歲的她曾擁有一段短命3年婚姻，於2016年與Ivan Soh結婚，2019年初離婚，她曾在哽咽表示：「所有的經歷都有它的道理，我活在網路發達的年代，可是我一點都不活在評論裡，愛自己，做自己，勇敢地往前走。」

王大陸街頭曖昧大馬女星蔡卓宜。（摘自微博）

蔡卓宜以模特兒之姿出道，笑容甜美的她朝歌手之路發展，2016年出版第1支單曲《氧氣女孩》；2018年簽入中國麥尼肯娛樂，再發布第2支單曲《心肝寶貝》。去年她參加真人秀節目《青春有你》第2季暴紅，並主演電視劇《你是我最甜蜜的心事》。

(中時 )