中國外交部駐香港特派員公署微信公號17日晚間發布消息，針對個別西方國家政客及外國媒體機構就香港警方依法對《蘋果日報》5名董事及公司採取行動說三道四、抹黑特區、干涉香港事務和中國內政，駐港公署發言人表示堅決反對，嚴正指出，外部干預勢力無論耍什麼花招，都動搖不了香港特區依法執法的堅定原則，動搖不了中方維護國家安全的堅定決心。

特派員公署發言人表示，香港特區政府和警方已經明確指出，上述被捕人士涉嫌串謀透過在《蘋果日報》刊登數十篇文章勾結外國勢力，要求外國對香港特區及中華人民共和國實施制裁或敵對行動，並利用媒體工具散播，危害國家安全。特區政府也下令凍結相關公司與罪行相關的財產。中方堅定支持特區政府和警方嚴格執法的正義舉動，堅定支持保障國家安全和「一國兩制」行穩致遠的必要舉措。

公署發言人指出，《香港國安法》重點打擊嚴重危害國家安全的一小撮人，保護絕大多數香港居民依法享有的權利自由，包括新聞自由。香港是法治社會，有法必依，違法必究，任何人不得凌駕於法律之上、不得以任何名義行危害國家安全之實，任何機構不是法外之地，任何外部勢力無權置喙香港法治。

發言人稱，有關案件事實清楚，證據確鑿，與新聞自由毫不相關。個別外部勢力藉機生事，妄言香港新聞自由甚至鼓吹「寒蟬效應」完全是混淆是非，顛倒黑白，暴露他們打著新聞自由幌子干擾香港法治，進而阻撓特區政府依法施政，破壞香港繁榮穩定的險惡用心，這種圖謀註定失敗。

發言人強調，香港是中國的香港、法治的香港。香港撥亂反正不可阻擋，由亂及治不可阻擋，由治轉興不可阻擋。再次敦促一些外部勢力切實尊重法治，擺正位置，收回干預黑手，不得以任何形式破壞香港繁榮穩定，不得以任何形式干預香港事務和中國內政。