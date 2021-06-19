「路透社」19日報導，美國官員表示，將於19日向台灣援助250萬莫德納（Moderna）新冠肺炎疫苗，預計20日送抵台灣，並強調這些疫苗唯一的用途是「拯救生命」。此數字較美國先前承諾的75萬劑高出數倍。

美國政府高階官員告訴「路透社」，這250萬莫德納疫苗將於19日由華航班機搭載，自田納西州曼菲斯（Memphis）起飛，預計20日晚間飛抵台灣。他也表示，能這麼迅速交付疫苗，要歸功於雙方專家的合作，並說台灣在全球市場上獲得疫苗的努力面臨困難，強調美國不是根據政治或經濟因素分配疫苗，不附帶任何政治條件，「這些疫苗唯一的用途是拯救生命」。

美國在台協會（AIT）稍後也證實250萬劑莫德納疫苗將於20日抵台，並說這批疫苗展現了美國對台灣的承諾，還稱讚台灣是「可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子」。

「路透社」表示，美國先前承諾支援台灣75萬劑疫苗，但隨著華盛頓正透過疫苗外交與北京爭奪地緣政治影響力，美國拜登政府開始推進其向全球支援8000萬劑美製疫苗的承諾，給台灣的疫苗數量也因此有所增加。

美國民主黨聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、昆斯（Christopher Andrew Coons）及共和黨籍參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）6日搭乘美國空軍C-17運輸機「快閃」訪台，並宣布向台灣捐贈75萬劑疫苗；「路透社」當時便指出，美國議員在台灣疫情爆發、邊境大致關閉的時刻來訪，展現了對台灣的強烈支持。