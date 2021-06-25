台南市政府今日舉行一級指揮中心防疫會議，台南市衛生局長許以霖報告疫情概況時說明，中央配送新一批莫德納疫苗預計7月1日送抵地方，台南已規畫安排大、中、小型施打站，盼讓施打速率加快、疫苗覆蓋率提升，才有早日解封的本錢。

防疫會議視訊與會的南區傳染病防治醫療網指揮官莊銀清指出，台南積極做很多篩檢，迄今都未找到不明感染源，昨天已連續第9天＋0，「台南市相對做得很好」，但仍需小心謹慎，落實匡列和疫調才能因應北部疫情，而疫情之外的經濟面向，市府同樣需費心因應。

台南市長黃偉哲認為，疫情、篩檢和口水戰紛紛擾擾，目前社會氣氛不大好，大家都需要好消息，所以在情緒上，「我們把台南顧好，至少大家心情好一點」；實質上，台南全力防堵疫情傳播鏈，不要重蹈覆轍其他縣市發生的狀況，「盡量找到沒有想到的死角，盡量做」。

許以霖在防疫會議另外分享英國、以色列和香港等國在疫苗大規模接種後，國民擁有一定程度的疫苗接種率時，後疫情時代的防疫措施，作為台南參考。