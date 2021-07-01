新冠肺炎仍是第三級警戒，國人投保防疫保單已破800萬件。據保險局局長施瓊華1日宣布，到6月底整體防疫保單（含疫苗險）共承保806.56萬件，已有8892件理賠案，理賠金額達6.9億元。

其中，年初狂賣的「防疫神單」，即台灣產物的防疫險，6月底已承保392萬件，剩下是照會保戶仍未回覆的投保件，總收保費18.65億元，但台產已有5992件理賠案，理賠金額5.81億元。

施瓊華表示，依據台產內部評估，若理賠件達1萬多件時，這張保單可能虧損，但目前仍不確定，只能說產險公司承保商品，本來就有風險，但若台產其他業務有獲利，仍是足以支應。

隨著疫情在5月升溫及國人開始施打疫苗，產險業推出的防疫險及疫苗費用補償保險亦狂賣，到6月底一般防疫保單銷售逾705萬張，保費收入高達47.36億元，光是6月一個月就增加逾232萬張保單。

而疫苗險到6月底投保亦破百萬件，達101.29萬張，一個月增加近70.4萬件投保，保費收入已近2.94億元，到目前為止有17件理賠案，理賠金額85.3萬元，應多是醫療相關費用。

但若是防疫險，則會理賠隔離費用或醫療費用，尤其是台產保單，被保險人接到政府的隔離通知書，就可理賠5或10萬元，這些保戶隔離期滿就會申請理賠，因此台產6月理賠件暴增，單月有5114件左右，理賠金額已達5.81億元，占這張保單總保費收入31％以上。