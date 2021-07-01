嘉縣第4波疫苗接種今天正式開打，因中央疫苗撥入數量分三波，這批有1萬1260劑到貨，首日72歲以上接種人數5168人，與過去AZ接種單日頂多2000多人的狀況相比踴躍許多。縣府今天也發出72張「優先接種卡」，若疫苗到貨會通知優先接種，不怕打不到。

民雄國中大型接種站今天上午就有不少長輩前往接種，現場1名74歲的阿嬤表示，原本因不良反應已經不打算打了，但得知這次是莫德納還是決定前往接種。

縣長翁章梁表示，下一波預計開放年齡為71歲，鄉親不用急，第2批疫苗一到位，全縣18鄉鎮市衛生所同步開打，待第3批疫苗撥入，再視接種情況看是否年齡繼續往下打，及是否開放實際居住嘉義縣符合年齡的鄉親接種。

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