利多消息提振，周一美國原油期貨急漲近3%；隨著伊朗強硬派領袖易卜拉欣．萊西(Ebrahim Raisi)當選總統，緩解投資人對伊朗重返市場的疑慮。學者分析，如果美伊核協議達成共識，伊朗將可能自今年下半年起，額外供應100萬桶/日的原油，佔全球供應量的1%。

此外，受助於全球疫苗接種速度樂觀及夏季駕車潮的回升，分析師認為，過去因新冠疫情而被壓抑的需求將得到釋放，加上私家車用油量增加，今年倫敦原油均價約為每桶68美元，並看好明年可望達到每桶100美元，提振買盤信心；其中美國原油漲幅2.8%，倫敦原油漲幅1.9%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲2.02美元，報每桶73.66美元；7月熱燃油漲0.04美元，報每加侖2.13美元；7月RBOB汽油漲0.03報每加侖2.20美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲1.39美元，報每桶74.90美元。(商品行情網)