全台灣進入疫情3級警戒已超過1個月，酒店、茶室、按摩店等八大行業全部忍痛關門，全台數10萬相關業別的工作者都沒有勞保，因此既無法領取紓困金，也不符合紓困貸款資格，連吃飯都有問題，已有部分陪酒小姐計畫揪團轉戰澳洲，也有樓鳳阿姐因為苦無生意，向地下錢莊借錢度日，甚至出現輕生念頭。

但根據本刊調查，其實去澳洲賺情色財有極高的風險，因為人生地不熟，很可能被騙、甚至被綁架當成性奴，小薇和姐妹們都很清楚，但為了生活只能賭一把。

根據澳洲昆士蘭省大學副教授赫普沃斯在2012年所做的一份調查告，每年都有近兩千名亞洲年輕女性被騙到澳洲工作，且都被迫從事賣淫，最終成為性奴隸，赫普沃斯在調查報告中指出，這些女性中多是在年少無知時，被以到澳洲工作為由被拐騙進入色情行業。

澳洲警方也發現，墨爾本當地非法妓院相當多，從事情色行業的女性所受的性剝削程度相當嚴重，每天被囚禁在骯髒的場所不斷接客。澳洲警方調查發現，多數被囚禁扣留的女性多半來自大陸，越南，韓國以及台灣，這些女性多半是因為缺錢或欠債才到澳洲工作，仲介方都會聲稱是單純陪酒，但這些女性到了當地才發現上了賊船，由於護照被惡意扣留，只能隱忍把錢賺到後離開。

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