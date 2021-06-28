《港股》暴雨影響 港股早盤交易取消、午盤未定 10:012021/06/28 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港天文台早上8時20分改發黑色暴雨警告信號，根據港交所有關天氣安排，開市前時段取消。若黑色暴雨警告信號在9時前解除，早上交易時段則會在信號解除後兩小時恢復交易；若信號在9時後至中午12時前解除，早上交易時段取消；下午交易時段視乎解除信號時間而定，若信號在中午12時後才解除，港股則全日停止交易。 造市制度30日上路 上市60家先發 NBA》湖人大股東要賣 27％持股可能落入道奇手中 #信號 #解除 #交易時段 #暴雨 #時前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小鵬汽車赴港IPO 籌153億港元 04:102021/06/26 全球財經 台新銀Richart人民幣2.2％優存 04:102021/06/27 焦點要聞 擁吻人妻助理 英衛生大臣下台 04:102021/06/28 話題觀察 保守為上 退休族不瘋迷因股 04:102021/06/27 全球財經 16檔績優冷門股 迎暖流 04:102021/06/27 財經要聞 整車第一股夢碎 吉利撤回科創板上市 04:102021/06/26 全球財經 《晨間解盤》傳產為主 電子選股2主軸(倫元投顧提供) 08:032021/06/28 財經 上櫃達標股 80檔出列 04:102021/06/28 財經要聞 《台北股市》散戶融資子彈力竭 7月聚焦台積電法說 08:532021/06/28 財經 中概生鮮電商龍頭每日優鮮出師不利 赴美上市首日破發 13:502021/06/26 財經 ETF搶搭迷因股順風車 04:102021/06/27 全球財經 財經熱門新聞 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 16檔績優冷門股 迎暖流 - 財經要聞 - 工商時報 聯亞疫苗二期解盲 過關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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