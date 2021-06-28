香港天文台早上8時20分改發黑色暴雨警告信號，根據港交所有關天氣安排，開市前時段取消。若黑色暴雨警告信號在9時前解除，早上交易時段則會在信號解除後兩小時恢復交易；若信號在9時後至中午12時前解除，早上交易時段取消；下午交易時段視乎解除信號時間而定，若信號在中午12時後才解除，港股則全日停止交易。