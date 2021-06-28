《商情》美元走強 期銅跌0.46％ 11:442021/06/28 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因擔憂美國通貨澎脹可能導致美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)比預期提早緊縮貨幣政策，令美元走強，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，致倫敦(LME)銅價周一下跌。 周一(6/28)截至台北時間11:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.46%，報每公噸9,370美元，盤中最低一度跌至每公噸9,342美元。(商品行情網) 《商情》美元走低 紐約期棉漲逾一周新高 《商情》出口好轉 大馬棕櫚油彈近3％ #走強 #LME #期銅 #擔憂 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 棒打通膨 大陸發改委：七月煤價會跌很大 04:102021/06/28 財經要聞 《期貨》三大期指聯袂開高 7月台指期漲61點 09:102021/06/28 財經 《國際社會》CCUS助攻 2060中國脫碳如虎添翼 08:532021/06/28 財經 《盤中解析》傳產扛霸子 台股邁向17600點 11:442021/06/28 財經 《類股》美基建進膛 中鋼率鋼鐵股強攻 10:352021/06/28 財經 《商情》國內廢鋼、鋼筋漲300元 10:522021/06/28 財經 社評／美中關係更可能是「冷靜期」 04:102021/06/28 焦點新聞 NBA》選帥挨批加上爭冠疑慮 名記爆利拉德想走了 10:062021/06/28 體育 《商情》美振興經濟計劃 激勵日本橡膠連3漲 10:012021/06/28 財經 《熱門族群》鎳價漲 不鏽鋼多頭添動能 10:522021/06/28 財經 年輕人及早理財 投資長照商機大 04:102021/06/28 生活新聞 財經熱門新聞 華新麗華7月份盤價領頭漲 每公噸大漲1000～8000元 - 財經 - 工商 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 聯亞藥利多出盡股價翻黑 掀與高端比價效應 接下來就等這時間點 - 財經 16檔績優冷門股 迎暖流 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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