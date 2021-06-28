因擔憂美國通貨澎脹可能導致美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)比預期提早緊縮貨幣政策，令美元走強，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，致倫敦(LME)銅價周一下跌。

周一(6/28)截至台北時間11:10，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.46%，報每公噸9,370美元，盤中最低一度跌至每公噸9,342美元。(商品行情網)