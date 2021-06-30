台北車站街友日前爆出群聚感染，累計有8人確診，台北市長柯文哲緊急下令全部施打疫苗，豈料，台北市立聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇指出，今天預計施打的街友為200位，實際掛號為120位，到場施打的卻僅剩不到80位；對此，北市社會局表示，尊重他們接種的權益。

台北車站日前爆發街友群聚感染，引發外界擔憂，柯文哲緊急下令全面快篩後安排街友全面接種疫苗，姜冠宇表示，街友快篩已有一段時間，現在持有陰性證明來施打疫苗的，應該不會有卡住的現象，但對於今天的戰果相當不滿意，

姜冠宇說，原本預計施打的街友共有200位，實際掛號為120位，到場施打的卻僅剩不到80位，表示實際施打的街友不到造冊的4成，他擔憂，這樣下去以後大家經過台北車站可能還是相當危險。

姜冠宇說，街友沒有全面接種疫苗，事後想必要啟動更多的社工人力去盯，且街友可能不會把必要的資料帶在身邊，到時要確認是否打過疫苗更加困難，他指出，1個社工最多負責7個街友，平時社工還要負責運送物資，人力已吃緊。

社會局指出，其實街友也是一般民眾，尊重他們接種的權益，如街友在施打時沒出現，就視同放棄施打的權利，社會局也無法勉強。