美國佛羅里達州邁阿密郊區一棟濱海公寓上週坍塌，官員今天表示，已從瓦礫堆中再尋獲兩名罹難者，累計22人喪生，仍有126人下落不明。

邁阿密戴德（Miami-Dade）郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，為了安全，她已下令授權拆除公寓尚未倒塌的部分。

她說：「我們最優先要務仍是搜尋和救援，我要很明確重申這一點。」

「我們仍在評估所有可能的衝擊，並決定最好的時間表來展開實際拆除工作。」

佛州濱海公寓香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）屋齡40年，位於比斯肯灣（Biscayne Bay）堰洲島上的瑟夫賽德鎮（Surfside），與邁阿密隔著淺灣相對，上月24日凌晨突然坍塌。

基於建物瓦礫堆的安全疑慮，緊急救難人員昨天有大部分時間不得不暫停搜救工作，但晚間恢復行動。

萊文-卡瓦表示，搜救人員昨晚發現兩名罹難者遺體，其中一人是邁阿密一名消防員的7歲女兒。

她說，失聯人數已減至126人；這意味著事發時有些住戶可能不在大樓內。

官員持續注意目前位於加勒比海上的艾爾莎颶風（Hurricane Elsa）動向，若風暴下週初過境佛州，恐怕會影響搜救工作。

美國總統拜登昨天抵佛州，與搜救人員、失蹤者家屬和緊急應變人員見面。