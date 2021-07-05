中央流行疫情指揮中心公布新增31例新冠肺炎案例，其中台北市個案最多為15例，台北市長柯文哲表示，北市篩檢將改為PCR，若民眾有需要，後天開始，台北市利用5家市立聯合醫院院區，加上關渡、萬芳7家醫院，若民眾認為有需要，可到這7家醫院免費做PCR篩檢。

柯文哲說，虎林專案篩目前已篩檢5012人，僅檢出2人陽性，最主咬是北市確診案例數一直在下降，要抓到1個都不太容易，而監測後發現中正區數字有上升，忠勤里5月18日至7月1日，6棟700多戶的國宅，1個半月陸續有16個案，上周突然出現3名確診，且沒有明確感染源，認為此地區有潛藏的不明感染源。

柯文哲說，里長已造冊，將拉到和平院區做篩檢，柯說，未來如果有地方出現一天要做幾千例的篩檢，就要用到國小場地，但如果僅是一兩棟國宅，不見得要設大規模篩檢站。

柯文哲表示，過去篩檢用快篩，但北農事件後，從現在開始做篩檢以PCR為主，只要大規模就做PCR，才是黃金標準，柯解釋，目前PCR能量已建立，已有能力做大量檢測，相對5月15日以前台灣PCR能力還沒做到，台灣社會應變速度還算快，僅1個半月，到現在可做大量快篩和PCR，台灣社會在醫療應變表現很好。